Nakon incidenta na hitnoj Rajko Dujmić se pravda: 'To nikada nisam doživio'

Poznati hrvatski glazbenik i skladatelj Rajko Dujmić našao se u četvrtak usred incidenta na hitnom prijemu KBC-a Zagreb, nakon čega je odlučio ispričati svoju stranu priče medijima

Kako piše 24 sata, Rajko Dujmić je imao zakazan termin kod svog liječnika Darka Marčinka, a do nesporazuma je došlo kada mu je liječnik Gornik navodno rekao da ne pripada na hitnu već na odjel psihijatrije.

‘U tom trenutku, dok je on vikao na mene, sestre su se obratile mojoj ženi. Govorile su joj da zašto je još uvijek sa mnom. To nikad nisam doživio. Nakon toliko pjesama, neka on obavi toliko operacija. A to je 1800 pjesama, onda se može razgovarati sa mnom. I profesor sam, završio sam Akademiju, a on je mogao završiti ovu svoju školu medicinsku’, kazao je Rajko za 24 sata.