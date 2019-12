Gobac prvi 'pokupio' kandidata i poručio da pošalju sljedećeg jer mu nedostaje još devet

Odličnom izvedbom klasika grupe The Clash, mentori ovogodišnjeg The Voicea, Massimo Savić, Ivana Vrdoljak Vanna, Davor Gobac i Ivan Dečak, otvorili su u subotu treću sezonu glazbenog talent showa The Voice

Kroz pet emisija Audicija, u kojima će kandidate slušati okrenuti leđima, na temelju glasa okupljati svoj 10-člani tim natjecatelja. Pred mentorima je zadatak procijeniti je li riječ o glasu koji zavrjeđuje ulazak u natjecanje i prigodu da uz stručnu potporu razvija svoj talent i ostvaruje svoje glazbene snove. U minutu i pol natjecatelji moraju dokazati da su drugačiji, da su posebni, da vjeruju u sebe. Od kandidata je prvi na pozornicu izašao Karlovčan Aleksandar Baić - Buba kojemu je želja bila postati dio tima Davora Gopca. Sreća ga je pomazila pa je Gobac upravo prvi mentor koji se okrenuo nakon samo nekoliko sekundi Bubine izvedbe. Svoju stolicu okrenuo je i Massimo, no Karlovčan je ostao vjeran svom idolu iz mladosti iza mentora odabrao Gopca, koji je poručio da pošalju sljedećeg kandidata jer mu ih nedostaje još devet.

Audicije će u trećoj sezoni biti još napetije jer će uz natjecatelje u studiju biti i njihova pratnja – obitelj i prijatelji. U prve dvije sezone oni su audicijski nastup pratili iza pozornice, a sada će biti u studiju. Natjecatelji će ih vidjeti i zajedno će u istom prostoru proživljavati najnapetije trenutke. Novost je i mogućnost da svaki mentor, jednom tijekom svih pet emisija Audicija, blokira drugog mentora i tako ga spriječi da odabere kandidata koji bi mu bio značajan za formiranje tim. Jesu li svi mentori iskoristili tu mogućnost, tek ćemo vidjeti. Nakon završetka Audicija, kad mentori oforme svoje timove, slijede emisije u kojima ćemo gledati nokaute, dvoboje i natjecanja uživo, a popularni glazbeni talent show pratit ćemo na HTV1 sve do 22. veljače sljedeće godine.