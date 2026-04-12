Nakon glasina o narušenom zdravlju, Donald Trump kćeri i unuku poveo na UFC večer

Donald Trump pojavio se u Miamiju na UFC 327 u društvu kćeri Ivanke i Tiffany Trump , a obiteljski izlazak privukao je dodatnu pozornost jer je uslijedio nakon glasina o njegovu zdravstvenom stanju koje je Bijela kuća ranije demantirala.

UFC 327 održan je 11. travnja u Kaseya Centeru u Miamiju, a Trump je ondje došao kao jedan od najzvučnijih gostiju večeri.

Na fotografijama s događaja američki predsjednik viđen je uz Ivanku Trump, Tiffany Trump i unuku Kai Trump, a izvještaji s mjesta događaja bilježe da je bio uz ring i da je komunicirao s gostima, među kojima je bio i čelnik UFC-a Dana White.

Obiteljski izlazak u središtu pozornosti

Ivanka Trump posljednjih se godina rjeđe pojavljuje uz oca na javnim događanjima političkog ili protokolarnog tipa, pa je njezin dolazak na UFC večer odmah izazvao interes. Prema dostupnim fotografijama i izvještajima, večer je imala izrazito obiteljski ton jer su uz Trumpa bile i članice najuže obitelji.