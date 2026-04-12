Nakon glasina o narušenom zdravlju, Donald Trump kćeri i unuku poveo na UFC večer

Američki predsjednik Donald Trump s kćerima je prisustvovao UFC večeri u Miamiju
Donald Trump pojavio se u Miamiju na UFC 327 u društvu kćeri Ivanke i Tiffany Trump, a obiteljski izlazak privukao je dodatnu pozornost jer je uslijedio nakon glasina o njegovu zdravstvenom stanju koje je Bijela kuća ranije demantirala.
UFC 327 održan je 11. travnja u Kaseya Centeru u Miamiju, a Trump je ondje došao kao jedan od najzvučnijih gostiju večeri.
Na fotografijama s događaja američki predsjednik viđen je uz Ivanku Trump, Tiffany Trump i unuku Kai Trump, a izvještaji s mjesta događaja bilježe da je bio uz ring i da je komunicirao s gostima, među kojima je bio i čelnik UFC-a Dana White.
Obiteljski izlazak u središtu pozornosti
Ivanka Trump posljednjih se godina rjeđe pojavljuje uz oca na javnim događanjima političkog ili protokolarnog tipa, pa je njezin dolazak na UFC večer odmah izazvao interes. Prema dostupnim fotografijama i izvještajima, večer je imala izrazito obiteljski ton jer su uz Trumpa bile i članice najuže obitelji.
Događaj se održao u sklopu jednog od najvećih UFC vikenda u godini, a Trumpov dolazak bio je najavljivan i prije samog eventa.
Pojavljivanje nakon glasina o hospitalizaciji
Trumpov izlazak u Miami uslijedio je samo nekoliko dana nakon što su se internetom proširile nepotvrđene tvrdnje da je hospitaliziran u Walter Reed National Military Medical Centeru. Bijela kuća to je izričito odbacila, a direktor komunikacija Steven Cheung poručio je da je predsjednik radio iz Bijele kuće tijekom uskrsnog vikenda.
Dodatno, CBS-ova dopisnica iz Bijele kuće Emma Nicholson navela je da je ispred Zapadnog krila bio postavljen vojni stražar, što se u pravilu tumači kao znak da je predsjednik u zgradi, a ovim izlaskom glasine javnosti se daje do znanja da je predsjednik dobrog zdravlja.