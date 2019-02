Najveći regionalni kongres gastronomije i ugostiteljstva Chefs’ Stage objavio ovogodišnje sudionike

Od degustacija vina i vrhunskih masterclassova s najboljim chefovima svijeta, preko panel diskusija pa sve do jedinstvenih gala večera na zanimljivim lokacijama čeka vas na drugom po redu Chefs’ Stageu od 18. i 19. ožujka u Šibeniku

Jonathan Benno, u tri desetljeća karijere kuhao je u nekim od najcjenjenijih svjetskih restorana uz bok nekima od najslavnijih chefova poput Johna Farnswortha, Michela Mina i Daniela Bouluda. Nakon dvanaest godina provedenih u restoranima Per Se i Lincon Ristorante pridružio se timu The Evelyn hotela u New Yorku gdje je predstavio tri kulinarska koncepta potpisana svojim imenom.