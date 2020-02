Najveća glazbena imena uveličala prvu dodjelu Top.HR Music Awards

Severina, Nina Badrić, Gabi Novak, Zdenka Kovačiček, Željko Bebek, Toni Cetinski, Franka Batelić, Damir Kedžo, Natali Dizdar, Zvjezdan Ružić, Jure Brkljača, Pravila igre, Mia Dimšić, Lea Mijatović, Lara Antić i Luce u samo jednoj večeri zajedno su proputovali kroz vrijeme

“Jako mi je drago što su publika i struka prepoznali trud i što im se sviđa. Nastavljamo i dalje čemu se iznimno veselim. Hvala na nagradi” – izjavila je Severina.

„Nisam se nadala da ću dobiti dvije nagrade iako je pjesma „Rekao si“, zaista pjesma koje je obilježila proteklu godinu. Hvala svim ljudima i publici na slušanju, a večeras mi je poseban gušt bio gledati mlade pjevačke nade“ – dodala je Nina Badrić.

„Želim zahvaliti svim slušateljima, ovo je razlog zbog kojeg radim ovo što radim. Ovakva potvrda publike nešto je čemu se nisam nadala i što me toliko razveselilo. Hvala svim televizijama i radio postajama, i cijelom mom timu. Ovo je naša nagrada i ne mogu biti ponosnija i sretnija”- izjavila je Franka Batelić.

„Sretan sam i zahvalan na ovakvoj nagradi. Prekrasna godina je iza mene. Prošle godine se sve počelo prekrasno odvijati i nadam se da će se tako i nastaviti” – dodao je Damir Kedžo.

„Ovo je jedan ogroman vjetar u leđa, mi postojimo svega četiri godine na našoj glazbenoj sceni, tako da bi se ovim putem zahvalili prvenstveno autorima, svim radijskim i televizijskim urednicima i na kraju onima najvažnijima – našim fanovima“ – izjavili su dečki iz benda Pravila igre.

„Ovo je nagrada koje ne podliježe ukusu, nego brojkama. Ovo je statistika i to nas je razveselilo“ – poručuje Parni Valjak.

„Čast mi je velika i sretan sam. Ovo mi je zapravo prva nagrada i sigurno će imati posebno mjesto. Ovo mi daje vjetar u leđa i znak da je ovo što smo dosad radili odlično” – naglasio je mladi pjevač, Jure Brkljača.

„Dobio sam nagradu za Deezer izvođača godine Hrvatske. To znači da će biti nekih kuna, lipa od tih tantijema, to mi je drago. Htio bih zahvaliti DJ Vrhu što miksa i mastera, Croatia Records što su to izdali i to je to.“ – izjavio je Vojko V.

Ovu prekrasnu i glamuroznu večer, vođenu sjajnim voditeljskim parom, Anom Radišić i Tomislavom Jelinčićem, tijekom koje su dobitnici nagrada Maji Oštro Flis otkrili i prve utiske, gledatelji će imati priliku pogledati u subotu, 8. veljače, na RTL-u s početkom od 16:45 sati, u posebnom glazbeno-televizijskom showu. Gledatelje očekuje sat vremena najbolje domaće glazbe, tijekom kojih će pjesmama putovati kroz prošlost, biti u sadašnjosti, i bodriti mlade snage kojima pripada budućnost.