Najpraćenija osoba na Instagramu ima novi poslovni pothvat

Obožavatelji glazbenice Ariane Grande poželjet će umjesto u školu otići u Starbucks kako bi isprobali nov napitak koji je za popularni lanac kafeterija kreirala njihova omiljena pop zvijezda.

Grande je lansirala 'it' napitak pod nazivom 'Cloud Macchiato', čime se pohvalila i na društvenim mrežama.

No nisu baš svi oduševljeni napitkom. Grande su kritizirali zbog njegovih sastojaka jer mlada pjevačica tvrdi da je veganka, a pjenica na vrhu napitka napravljena je od tučenog bjelanjka.

Inače, Ariana (25) je najpraćenija osoba na društvenoj mreži Instagram, te je ovime potukla dosadašnju vladaricu Selenu Gomez. Mladu pjevačicu prati nevjerojatnih 146 milijuna ljudi.

Mlađahna pjevačica ruši i glazbene rekorde. Čak tri pjesme s njezina albuma 'Thank U, Next', zauzele su prve tri pozicije na Billboardovoj listi 100 najslušanijih u svijetu što je do sada uspjelo samo spomenutim Beatlesima davne 1964. godine!