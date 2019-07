Najljepša žena nekadašnje države Bernarda Marovt: 'Nema ružnih žena, postoje žene koje se osjećaju takvima. Ljepota se rađa iz unutarnjeg stanja'

Svako doba nosi svoje, a ona je nekoć bila utjelovljenje seksipila. Mnogi su muškarci u Jugoslaviji uzdisali za njom, a neki kažu da je upravo ona od svih misica iz SFRJ najbolje unovčila svoju titulu, postavši jedan od najpoznatijih modela osamdesetih godina prošlog stoljeća. Bernarda Marovt za tportal se prisjetila tog vremena, progovorila o današnjim izborima ljepote, predrasudama s kojima se susretala i otkrila tajnu svoje mladolikosti

Mnogi se sjećaju kako je Slovenka postala Miss Jugoslavije 1983. godine i da joj je malo nedostajalo da je na svjetskom izboru za Miss, koji je te godine održan u Londonu, proglase najljepšom ženom svijeta te da ju je skandal koštao titule. U magazinu Start objavljene su njezine golišave fotografije, a organizatori su doznali za njih tako što je jednu od njih prenio Daily Mirror. Taj je primjerak magazina prodan u čak 350.000 primjeraka, a u Londonu su je proglasili Miss fotogeničnosti. No lijepa Slovenka prilično se dobro snašla. Kao manekenka je postala jedna od najtraženijih te je naplaćivala snimanje reklama i do 3000 dolara. Radila je po cijeloj Europi, a 1990. proglašena je top modelom Italije, 1992. top modelom Europe, dok ju je 2000. časopis Jana proglasio najljepšom Slovenkom 20. stoljeća.

Godi li vam to što vas danas mnogi nazivaju najljepšom jugoslavenskom misicom i ženom uopće?

Mnogi me se još uvijek sjećaju kao najljepše ex-Yu ljepotice i žene uopće te na to mogu samo reći da mi je čast i zadovoljstvo što me nisu zaboravili, a u isto vrijeme također me poštuju i cijene u cijeloj regiji. Mnogi me ljudi slijede, potiču i podržavaju na mom putu još od samih početaka.

Kad smo kod početaka, čega se najradije sjećate iz tih vremena?

Sve što sam napravila i doživjela bio je velik test ili kušnja za mene, a stekla sam ogromna iskustva u svim područjima. Iz tog vremena volim se sjećati upravo svojih početaka i svega što mi je kasnije pomoglo u razvoju, rastu. Sjećam se upoznavanja ljudi, putovanja, učenja jezika, a iznad svega početne volje i energije za sve što je slijedilo.