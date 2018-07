Najbolji roman Agathe Christie (njezinim riječima!) dobio svoju briljantnu ekranizaciju

1954., Škotska, vrijeme božićnih blagdana. Na bogatom imanju obitelji Argyll, pronađeno je tijelo majke Rachel. Hladnokrvno ubojstvo, bez pogovora. Sumnje padaju na Rachelinog najmlađeg posvojenog sina Jacka koji biva uhićen. No 18 mjeseci kasnije, čovjek imena Dr. Calgary pojavljuje se tvrdeći da ima alibi za Jacka. Kreće potraga...

Početak je to adaptacije romana Nesreća nevinih (Ordeal by Innocence) kraljice kriminalističkih priča Agathe Christie iz 1958., koji se smatra jednim od njezinih najboljih romana, a i sama spisateljica tvrdila je da je to najbolji roman koji je ikada napisala.

Mračne obiteljske tajne

Roman Nesreća nevinih uvodi nas u priču Rachel, imućne žene koja nažalost nikada nije mogla imati vlastitu djecu. Posvajanjem petero neželjenih mališana pokušala je od njih napraviti savršenu djecu. No, svako od Rachelinih petero djece po odrastanju je imalo problem s činjenicom da ih je usvojila neurotična majka i poprilično bizaran otac. Nakon Rachelinog ubojstva, obitelj Argyll prisiljena je vratiti se svakodnevnom životu, dok istovremeno nova saznanja o ubojici i mračne, teške obiteljske tajne izlaze na vidjelo.

Glumačka postava serije može se itekako pohvaliti nekima od najpoznatijih britanskih glumaca. Uz Billa Nighyja (Leo Argyll) koji se, nakon što mu je žena ubijena, priprema oženiti za nesnosnu (ali zanosnu) tajnicu Gwendu (Alice Eve), a poznajemo ga iz filmova poput „Pirati s Kariba“ i „Harry Potter“ franšize. U seriji glumi i 53 – godišnja Ann Who (Rachel Argyll), ne baš najbrižnija majka svojoj posvojenoj djeci. Ann smo gledali u filmovima „Sati“ i „Četiri vjenčanja i sprovod“.

Eleanor Tomlinson (Marry Durrant) najstarija je od posvojene djece i iskreno mrzi svoju maćehu Gwendu, a Matthew Goode (Philip Durrant) ušao je u obitelj Argyll oženivši se s Mary, no to nije najsretniji brak na svijetu. Christian Cooke kao Mickey Argyll zamijenio je originalnog glumca Eda Westwicka (Gossip Girl) jer je Ed tada bio povezan sa seksualnim skandalom.

Sarah Phelps se adaptacijom romana Agathe Christe ujedino poigrava sa živcima gledatelja, polako otkrivajući komadiće nevjerojatne slagalice i kockajući se našim očekivanjima. Kuća obitelji Argyll naizgled je idilična, ali kako se djeca postupno budu prisjećala svog djetinjstva, tama izlazi na vidjelo. Ako ste čitali knjigu, znajte da je producentica promijenila kraj priče stoga se usudite samo predvidjeti tko je ubojica posrnule „Velike majke“!