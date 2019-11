Nadigrali Kotigu: Dvojica natjecatelja osvojili impresivan iznos u kvizu 'Potjera'

Vrbovčanin Luka i Splićanin Arsen u utorak navečer u završnom dijelu 'Potjere' odgovorili su točno na 12 pitanja što im je s dva prenesena boda, dalo 14 bodova ispred iskusnog lovca Deana Kotige te su osvojili 150 tisuća kuna

Dean Kotiga na početku emisije se našalio kako je dobro raspoložen jer je 'kao mali upao u kotao sreće', no sreća se ovog puta više osmjehnula dvojici natjecatelja. Svoju rundu počeo je neslavno, netočno odgovorivši na treće, peto i sedmo pitanje te ostao bez šanse da stigne natjecatelje.

Dean Kotiga je zapeo na prvom pitanje koje je glasilo: 'Granica na Ženevskom jezeru je između koje dvije države?' Odgovorio je Švicarska i Njemačka i prije nego što je voditelj Joško Lokas završio s pitanjem, no natjecatelji su rekli Švicarska i Francuska, što je točan odgovor. Kotiga se tada našalio kako je i on to htio reći.