Na Yammatovo 5 dolaze dva velika benda i istinske ikone pop kulture: The Pretenders i Heaven 17

U subotu, 30. studenog, u zagrebačkoj Laubi poslušajte rodonačelnike britanskog elektro zvuka i kumove šefildske scene Heaven 17 i The Pretenders, bend s jednom od najdramatičnijih biografija koji je 2005. izabran u R’n’R Hall of Fame, predvođen prvom damom rocka Chrissie Hynde!

THE PRETENDERS

Chrissie Hynde bila je i ostala neobična figura, čak i među relativno neobičnim kopijama rockerica. Hynde - kao pjevačica i frontwoman Pretendersa - uzbudljiva je, androgina, seksi, buntovna i žestoka, kojoj i dan danas mlađe kolegice teško mogu parirati. Njezin je glas jedan od najboljih ženskih rock glasova uopće, istovremeno nježan i snažan poput šake u baršunastoj rukavici koja vas steže za dušnik i pri tome pjeva 'I’ll Stand By You', jednu od predivnih pjesama The Pretendersa. U svojim je pjesmama ujedinila punk, novi val i gitarski rock, što je uspjelo tek rijetkima. Hynde je odrasla u Akronu u Ohiju. Njeni roditelji željeli su da njihova ljubimica bude neka vrsta čistog američkog proizvoda 50-ih - dobra cura iz predgrađa. Njezina majka Dolores i otac Melville, bivši model i dugogodišnji zaposlenik tvrtke Ohio Bell Telephone Company, predstavljali su pravo utjelovljenje američke srednje klase, zlatni standard.

U svojoj ranoj adolescenciji, bila je loša u školi, od učenja više ju je zanimala 'britanska rock invazija', pa je pod utjecajem britanskih izvođača počela svirati akustičnu gitaru. Godine 1972. odlazi u Cleveland vidjeti američki debut Davida Bowieja kao Ziggyja Stardusta. Ona i njeni prijatelji završili su vozeći Bowieja na večeru u autu njene majke. 'Ovo je lijep auto', Bowie je tada uljudno izjavio. Bilo je to dovoljno da sljedeće godine preseli u London i bez ikakvih kvalifikacija, počne pisati za NME. Nakon nekog vremena je otišla, jer, kako kaže, 'znala sam da sam lažnjak, a za razliku od nekih mojih kolega, to mi je smetalo.' Nakon toga je radila kao prodavačica za Malcolma McLarena i Vivienne Westwood. Upoznavši hrpetinu glazbenika koji su defilirali kroz njihov boutique Sex, prema kojem je McLaren smislio ime za Sex Pistolse, između ostalih Sida Viciousa i Joea Strummera, s kojim je čak počela svirati u ranoj verziji grupe The Clash, Chrissie je žarko željela svoj band i taj svoj san nekako je polusvjesno počela slijediti.

Konačno, 1978. originalna postava The Pretendersa zakoračila je na scenu i, uz nekoliko prekida, traje do danas. Bend je nažalost izgubio dvojicu svojih osnivača još ranih 80-ih - Jamesa 'Jimmyja' Honeyman-Scotta, vodećeg gitarista i basista Petera Farndona. Peter, koji je sudjelovao u pisanju nekih pjesama i bio među pratećim vokalima, zbog problema s drogom izbačen je iz banda, nekoliko godina potom pronađen je mrtav, predoziran se utopio u kadi.

'Jimmy' je s Pretendersima stekao glas, kako je to pisao AllMusic, jednog od najoriginalnijih i najsvestranijih gitarista novog vala ranih osamdesetih. Njegovo ime stoji u potpisu brojnih pjesama Pretendersa, na mnogima je bio prateći vokal, na njih nekoliko odsvirao klavijature. Upravo za njega Chrissie je napisala pjesmu '2000 Miles', a objavljena je godinu nakon njegove smrti. Zanimljiv je podatak da je član Pretendersa, iako jedno kratko vrijeme, bio i Johnny Marr, zvijezda prošlogodišnjeg Yammatova. A sama Chrissie, mimo banda, objavila je niz pjesama s nizom glazbenika, među ostalima Frankom Sinatrom, Cher i UB40.

Chrissie Hynde jedna je od najvećih kantautorica suvremene glazbe. Svih ovih desetljeća, nepokolebljivo, ali uporno i tvrdoglavo Pretendersi s lakoćom prelaze most između punka, novog vala i pop glazbe poput nijednog drugog benda, sa žanrovski definiranim pjesmama poput 'I’ll Stand By You', 'My Baby', '2000 Miles', 'Kid', 'Back On The Chain Gang', 'Brass In Pocket', 'Don’t Get Me Wrong', 'If There Was A Man', 'Holy Commotion' i 'Let’s Get Lost', spomenimo samo neke. Bend je prodao preko 25 milijuna albuma, a 2005. uvršteni su u Rock’n’Roll Hall Of Fame. Chrissieinu biografiju objavljenu 2015. pod nazivom: Reckless - moj život kao Pretender, New York Times je ocijenio “iskrenim i prepoznatljivim ljubavnim pismom rock and roll-a”.

Ona sama kaže da je to što je postala vegetarijanka nešto najbolje što joj se dogodilo. Kao takva došla je do toga, rekla je jednom, da one koji jedu meso promatra s gađenjem, prezirom gotovo, da je naučila živjeti uz njih i s njima se družiti, no da ih ne cijeni. Kao takva postala je aktivistica za prava životinja, podupire organizacije PETA i Viva!, a uz Judea Lawa, Paula McCartneya i druge pojavila se 2002. kao lice kampanje protiv krzna 'Fur and against' organizacije Respect for Animals koja se bori protiv trgovine krznom. Nakon što su 2016. objavili svoj deseti studijski album 'Alone' koji je producirao Dan Auerbach iz Black Keysa, The Pretenders nastavljaju dijeliti pozornice i postave s velikanima poput Fleetwood Mac i Stevie Nicks, Guns & Roses, Simple Minds, Kamasijem Washingtonom i Specialsima svirajući na nekim od najuzbudljivijih nastupa uživo.