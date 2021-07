Na preslušavanje novog albuma Kanyeja Westa stigla Kim Kardashian s njihovom djecom

Bez obzira što je u tijeku njihov razvod, Kim Kardashian je podržala promociju novog albuma 'Donda' svog otuđenog supruga Kanyeja Westa

Povodom izlaska 10. studijskog albuma repera Kanyeja Westa, u Mercedes Benz stadionu u Atlanti održano je preslušavanje na koje je stigla, i svojim dolaskom mnoge iznenadila, 40-godišnja poduzetnica i reality zvijezda Kim Kardashian.

Zvijezda 'Keeping Up with the Kardashians' na događaj je povela i četvero djece koje ima s 44-godišnjim reperom, 8-godišnju North, 5-togodišnjeg Sainta, 3-godišnju Chicago i 2-godišnjeg Psalma, a u mnogobrojnoj publici je primijećena i njena sestra Khloe Kardashian.