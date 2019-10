Monster Magnet donose Powertrip turneju u Zagreb

Godinu dana nakon fantastičnog koncerta u Tvornici kulture kultna rock mašina Monster Magnet se vraća u Zagreb i to u sklopu turneje na kojoj slave album 'Powertrip', ključni album žanra i njihovo najprodavanije studijsko izdanje koje ih je 1998. godine gurnulo u mainstream i među rock prvoligaše. Novi zagrebački susret planiran je u klubu Močvara 15. veljače

Predvođeni neuništivim Daveom Wyndorfom Monster Magnet su osnovani sad već davne 1989. godine. Prvo desetljeće polako su gradili karijeru bez većih uspjeha, da bi 1998. pogodili jack pot megasellerom 'Powertrip' s kojeg su skinuti veliki singlovi 'Space Lord', 'Powertrip', 'Temple Of Your Dreams' i 'See You In Hell'. Tih godina bend je tourirao i s uglednim imenima kao što su Aerosmith, Metallica, Rob Zombie i Marilyn Manson te zaredao još dva uspješna izdanja, 'God Says No' i 'Monolithic Baby!'. Puno njihove glazbe baš iz tog razdoblja plasirano je u brojnim serijama (ponajviše u «Sinovima anarhije»), filmovima, videoigrama, pa čak i profi wrestlingu.