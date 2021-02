Momčilo Bajagić Bajaga o rođendanu, cijepljenju i koronavirusu

Prije nekoliko dana jedan od najpopularnijih glazbenika u regiji, proslavio je 61. rođendan. Nije ga proslavio kao inače, ali će to nadoknaditi čim to bude moguće. Nedavno su on i glazbenik Branko Đurić Đuro objavili pjesmu 'Nisi sama' s njom kojoj poručuju svim ženama koje su na bilo koji način doživjele seksualno uznemiravanje ili napastovanje, da su svi uz njih

'Što se tiče rođendana, nemam velikih planova već godinama. Rođendan proslavim s prijateljima i obitelji, odem malo na piće. Ali budući sam primio cjepivo, ne mogu ni piti danas', kroz smijeh je za Avaz prekjučer izjavio Momčilo Bajagić Bajaga. 'Morao sam se cijepiti, zato sam ga i primio. Većina mojih je to napravila, premda znam da nisu baš svi. Očito da će se morati cijepiti, naročito ljudi koji putuju. Onda, ono što se kaže, bolje što prije. Ali nije da sam nešto lud za cjepivima, niti sam veliki pristalica toga, ali ne vidim drugu opciju. To je sada jedini način borbe protiv koronavirusa', kazao je.

Kaže da su snimili novi album, koji možda ne bi ni dovršili da nije bilo koronavirusa, a napravili su i dva koncerta i jedan online. 'Sve u svemu, nikada nismo imali slabiju godinu što se tiče posla. Imam i jedan mjuzikl u Pozorištu na Terazijama koji je jako gledan, ali s polovicom gledališta', rekao je glazbenik. Pričao je o suradnji i pjesmi s Brankom Đurićem Đurom i priznao da je pjesma 'Nisi sama' napisana prije dvije godine, kada nije ni slutio što djevojke i žene u regiji prolaze.