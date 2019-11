Mladi zavodnik otkrio čime je osvojio sve svoje slavne djevojke: 'Kada sam s nekim u vezi, tretiram tu osobu poput princeze'

Mnogi su se pitali koja je tajna njegovog uspjeha i čime je to uspio osvojiti 20 godina stariju glumicu Kate Beckinsale, zaručiti Arianu Grande, ljubiti brojne slavne dame, a onda je na njega pala i jedna od najtraženijih manekenki današnjice Kaia Gerber. Komičar i glumac Pete Davidson sada je i to razjasnio

No, objasnio je da se takav pristup nije uvijek sviđao curama. Mnoge su to doživljavale na krivi način i bile zbunjene.

'Moja ljubavna tajna je što kada sam s nekim u vezi, tretiram tu osobu poput princeze. Iznimno se trudim, ugađam joj jer mislim da je to ispravno. Zar nije to logično? Da osobu s kojom ste, učinite posebnom ', rekao je Davidson.

'Ponekad kada se toliko trudiš, osoba se prestraši te ne zna treba li se prepustiti i otvoriti ili ne. Nekim djevojkama je to neprijatno… to je nešto što sam naučio na prošlim vezama. Teško je naučiti na osobi do koje ti je stalo, ali kasnije je to bolje za tebe', pojasnio je.