Misterij u Kini; najpoznatija i najplaćenija glumica nestala bez traga, kolege u panici

Najslavnija kineska glumica i jedna od najplaćenijih na svijetu, lijepa Fan Bingbing koja je svjetsku slavu stekla ulogama u filmovima 'Iron Man' ' i 'X-Men', nestala je bez traga. O uspješnoj Kineskinji ništa se ne zna već više od tri mjeseca, a strani mediji pretpostavljaju da je zbog navodne utaje poreza ozbiljno naljutila kineske vlasti te da je vjerojatno u tajnosti pritvorena

Njezino ime neočekivano je uklonjeno s postera kineskog filma u kojima glumi i Bruce Willis, a iako je izlazak filma zakazan za kolovoz, odgođen je do listopada, no nitko ne zna zašto. Drugi film u kojem je glumila trebao je imati premijeru u lipnju, no do danas ni on nije prikazan, a ne zna se kad će. Nezavisni kineski filmski kritičar Raymond Zhou u jednom je intervjuu tvrdio kako je njezina uloga izbačena u montaži.

Osim toga kineska akademija društvenih zanosi i sveučilište Beijing Normal objavili su godišnje istraživanje u kojem rade ljestvica top 100 društveno odgovornih poznatih osoba, a Fan Bingbing zauzela je zadnje mjesto na njoj.