Mirjana Hrga progovorila o odlasku s Pantovčaka i odnosu s bivšom predsjednicom: 'Neke će stvari otići sa mnom pod zemlju. Žao mi je što je tako završilo'

Kada je prije sedam mjeseci, na vlastiti zahtjev razriješena s mjesta savjetnice sada već bivše hrvatske predsjedice Kolinde Grabar-Kitarović, mnogi su ostali u čudu. No, nekadašnja televizijska novinarka i urednica o svojim razlozima nije željela pričati, sredinom veljače povukla se na otok Cres sa suprugom i živi sasvim drugim načinom života i tek je sada o svemu ipak odlučila progovoriti

Nakon poprilično stresne televizijske karijere, gdje je radila godinama kao novinarka i urednica, a potom i one na Pantovčaku, gdje je bila savjetnica bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović , Mirjana Hrga danas živi sasvim drugačijim životom. Od sredine veljače boravi u gradiću Osoru na Cresu, gdje je sa suprugom, odvjetnikom Stašom Stefanovićem otvorila konobu 'Mare'.

I tek je sada, s odmakom, odlučila progovoriti o svom odlasku s Pantovčaka, kao i odnosu s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i to u intervjuu kojeg je dala za Slobodnu Dalmaciju. Kako je rekla, politika joj nikada nije pristajala jer je oduvijek bila potpuna suprotnost političarima. Dodala je kako je sve to bilo vrijedno iskustvo, no da ga više nikada ne bi ponavljala, a nakon mjeseci šutnje napokon otkrila i prave razloge zašto je na svoj osobni zahtjev tražila od predsjednice da je razriješi dužnosti.