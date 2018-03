Mila Kunis objasnila razliku između ženske i muške djece

Glumica Mila Kunis ima kćer i sina, pa je u gostima kod Ellen DeGeneres podijelila svoje viđenje razlike između ženske i muške djece

Mila Kunis i Ashton Kutcher omiljeni su holivudski par jer su prilično prizemljeni. Na primjer, Mila Kunis predano prati neke reality emisije. To je bila tematska poveznica nedavno kad su komičarka Kate McKinnon i Mila Kunis bile u gostima kod Ellen DeGeneres u sklopu promocije svoje komedije 'The Spy Who Dumped Me' ('Špijun koji me je ostavio').