Michelle Obama otkrila tajnu iz spavaće sobe: 'On to ne razumije'

Bivša prva dama otkrila je svoju ljubav prema ranom odlasku u krevet, što je zbunilo njezinog supruga koji tu rutinu ne može shvatiti.

'Vrijeme za spavanje je najbolje vrijeme u danu. Muž me zadirkuje koliko rano mogu ići u krevet. On jednostavno ne razumije', kroz smijeh je priznala Michelle u podcastu 'Not Gonna Lie with Kylie Kelce'.

Tako je Michelle otkrila jedan od svojih 'sitnih gušti' koje zasigurno dijeli s brojnim ljubiteljima odlazaka u krevet – nema ništa bolje nego uvući se u čistu posteljinu nakon dugog dana!