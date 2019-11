Menadžerica Toše Proeskog na promociji prvijenca mladog makedonskog pjevača: 'Tu sam da podržim Davida, a glazbom se više ne bavim'

Mladi makedonski pjevač sa zagrebačkom adresom, David Temelkov, predstavio je u srijedu svoj album prvijenac 'Dišem za nas'. Među okupljenima u Rebuy Stars Cabaretu najviše je pažnje plijenila Ljiljana Petrović, menadžerica prerano preminulog 'makedonskog slavuja' Toše Proeskog, koju su tijekom Davidovog nastupa ponijele emocije pa nije mogla suspregnuti suze

'Prije desetak godina rekla sam da se više nikada neću baviti menadžerskim poslom. Izjavila sam ono što sam iskreno i osjećala, a ta se osjećanja nisu promijenila do danas. Toše i ja smo zajedno završili svoje karijere. Prerano, nažalost', izjavila je tada Ljiljana, a ništa se po tom pitanju nije promijenilo ni do danas.

Ljiljana je utjehu pronašla u prirodi, na 30 hektara zemlje u okolici Niša zasadila je lavandu i posvetila se uzgoju eteričnog bilja.

'Sve svoje talente iskoristila sam i dizajnirala umjetničku sliku prirode koju mogu gledati uživo svakog dana i slušati tišinu kao najljepšu glazbu', rekla je prije godinu dana Ljiljana, pa je njezino pojavljivanje na promociji albuma iznenadilo mnoge.

'Ovdje sam da podržim Davida, naravno, ali i Hit Records. Hit Records je moja kuća koja me uvijek podržavala i tu sam da podržim ovaj projekt', rekla je Ljiljana za Večernji list.

'Nisam se naviknula da ga nema, niti ću. Ne prihvaćam da nije tu i zbog toga ne idem nigdje. On je svugdje gdje sam ja. Sve me sjeti na njega, to i je moj problem i zbog toga se ne vraćam glazbi', rekla je Ljiljana Petrović koja ni tijekom Davidove izvedbe nije mogla suspregnuti suze.