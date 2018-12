Meghan Markle osvanula na listi slavnih koji su pozitivno utjecali na svijet

Zvijezde od Buckingamske palače do Bollywooda i Hogwartsa iskoristile su svoju slavu u 2018. da skrenu pozornost na globalne probleme, od klimatskih promjena, bolesti do ženskih prava

Otkad se udala u britansku kraljevsku obitelj u svibnju, američka glumica nastoji skrenuti pažnju na ženska prava. Pokrenula je suradnju s preživjelim muslimankama u katastrofalnom požaru u londonskom Grenfell Toweru, s kojima je objavila knjigu recepata. Kuharicu Together: Our Community Cookbook, vojvotkinja supotpisuje s Hubb Community Kitchen, skupinom žena koje su prošle godine preživjele požar. Ta je nesreća postala simbol klasne, rasne i političke podijeljenosti današnje Velike Britanije. Dodatno značenje ovoj suradnji daje činjenica da Hubb Community Kitchen djeluje u okviru kuhinje Al-Mannar Centra za muslimansko kulturno naslijeđe.

U predgovoru kuharice Meghan Markle piše: 'Zajednička kuhinja je mjesto na kojemu se žene zajedno smiju, žaluju, plaču i kuhaju. To stapanje raznih kulturnih identiteta pod istim krovom stvara prostor za osjećaj normalnosti u najjednostavnijoj formi, za univerzalnu potrebu za povezanošću, podrškom i okupljanjem oko hrane, kroz hranu, u krizi i u sreći, to je nešto što nas sve povezuje'.

David Beckham

Bivši engleski nogometni reprezentativac priključio se svjetskoj kampanji protiv malarije, koju je lansirala britanska organizacija Malaria No More. Umirovljeni sportaš igra u kratkom filmu u kojemu je preplavljen rojem komaraca u kojemu se upozorava na to da malarija i dalje ubija oko 445.000 ljudi godišnje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).