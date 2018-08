Meghan Markle izgubila strpljenje: Dosta joj je očevih prenemaganja i 'krokodilskih' suza

Iako se spekuliralo kako će vojvotkinja od Sussexa u najvećoj tajnosti posjetiti SAD kako bi u četiri oka raspravila situaciju sa svojim ocem Thomasom Markleom koji ju je već nekoliko puta razočarao, prema posljednjim informacijama koje dolaze iz zvora bliskih lijepoj 37-godišnjoj glumici, od toga navodno neće biti ništa

'Meghan je sad zbilja 'puna kapa'. Nije joj jasno zašto on samo još dublje kopa rupu samom sebi i zakopava se u izjave poput 'bilo bi joj bolje da me nema' ili 'sigurno mi neće nikad dopustiti vidjeti unuke'. To je oblik emocionalne ucjene. Ona samo želi da je njezin otac prestane, kako je rekla, 'zlostavljati' u medijima. To je jedini rođendanski dar koji ona želi od njega', rekao je prijatelj lijepe Amerikanke koja je u svibnju udajom za princa Harryja postala članica kraljevske obitelji.