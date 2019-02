McMafija: Sve što trebate znati o BBC-jevoj krimi seriji koja kreće 15.2. na Pickbox TV kanalu

BBC-jeva visokobudžetna gangsterska krimi drama McMafija, nastala prema dokumentarnoj knjizi britanskog novinara koji je pratio mafiju i njezin razvoj u digitalnoj eri, kreće u petak 15.2. u 21:00 na Pickbox TV kanalu

SNIMANA U HRVATSKOJ

McMafija je serija koja se može pohvaliti time da je snimana na više lokacija nego bilo koja druga britanska serija. Najviše se snimala u Londonu i u Hrvatskoj. Zagreb primjerice u nekim scenama glumi Prag, a u drugima čak i Moskvu. Tako zagrebačka Klinička bolnica Dubrava glumi rusku bolnicu, a noćni klub Johann Frank je u seriji klub u Tel Avivu. Osim u Zagrebu, McMafija se snimala i u Splitu, Opatiji i na Pagu. Ipak, nijedna priča u seriji zapravo se ne događa u Hrvatskoj.

DOKUMENTARNA KNJIGA KAO INSPIRACIJA

Serija je inspirirana dokumentarnom knjigom McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld (2008) britanskog novinara Mishe Glennyja, koji je radio za The Guardian i BBC. Kao dopisnik iz centralne Europe, Glenny je dokumentirao različite mafijaške organizacije diljem svijeta. U svom istraživačkom radu pričao je s ljudima koji su upleteni u lanac svjetskog kriminala na svim razinama – pričao je sa žrtvama, policijom i mafijašima. Tvorci serije Hossein Amini i James Watkins uzeli su nekoliko Glennyjevih priča iz knjige, a Glenny je postao izvršni producent serije.