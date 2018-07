Mayales na krovu MSU-a

Krovna terasa MSU-a, subota, 14.7.2018. u 21 sat

Novi album 'Simbol za sunce', kojim su pobrali odlične kritike i osvojili Porina za najbolji rock album godine samo su neki od brojnih uspjeha zagrebačkih Mayalesa koje vrijedi istaknuti u godini u kojoj kolektiv slavi svoj 25. rođendan, a u subotu, 14.7. na krovu Muzeja suvremene umjetnosti zatvaraju petu sezonu Ljeta u MSU!

Uz njihov koncert, po cijeni jedne ulaznice, u Muzeju suvremene umjetnosti moći ćete posjetiti i izložbe: 'Područja doticaja - arhitektura Graza i Zagreba' na kojoj MSU i Kunsthaus Graz (Austrija) otkrivaju vrhunske, ujedno i otkačene koncepte, neobično smiona i inovativna djela štajerskih arhitekata te radove domaćih umjetnika koji se oslanjaju na one avangardnih zagrebačkih arhitekata, te 'REZ/CUT', izložbu koja kroz brojna djela različitih generacija suvremenih umjetnika iz Hrvatske i srednje Europe prikazuje putanju kolaža kroz povijest. Uz dvije velike izložbe, prije početka koncerta, očekuje vas i performans hrvatskog umjetnika Vlatka Vinceka pod nazivom 'THE ART IS A SICKNESS'. Performans proizlazi iz Vincekovih ranijih radova nastalih u zadnjih petnaestak godina, pod radnim naslovom 'DIJAGNOZE', kojima se prožima osnovna teza romantizma o umjetniku melankoliku suočenim sa svojim demonima, patnjom i tjeskobom, zapravo teza o „bolesniku” koji proizvodi „bolesnu“ umjetnost. Performans će započeti u 20.40 sati na ulazu u MSU.

Također, već tradicionalno, moći ćete pogledati projekcije najboljih filmova sezone MSU kina - Best of Metropolis. Ovaj put na repertoaru je francuska romantična komedija 'Victoria', koja će se prikazivati u dva termina (17.30 i 19.30 sati) u Dvorani Gorgona MSU-a .

Uz sve spomenuto, ove godine Ljeto u MSU premijerno uključuje i književne tribine, odnosno čitanja relevantnih domaćih autora svih generacija. Tako će vam se prije početka koncerta u vanjskom prostoru Muzeja od 19.45 sati predstaviti dvoje autora: Suzana Matić i Ivan Jozić.

Ulaznice za manifestaciju Ljeto u MSU 2018. možete kupiti putem sustava EVENTIM te na recepciji MSU-a od utorka do nedjelje od 11 do 18 sati i subotom od 11 do 20 sati.

Cijena ulaznice za svaki pojedinačni koncert je i dalje 85 kn za svih pet programa!

Napomena: u slučaju kiše koncerti će se održati na platou MSU-a, kod tobogana.

Multimedijalni program Ljeto u MSU nikad do sada nije uključivao više sadržaja po cijeni jedne ulaznice i zato – požurite po svoju jer je broj ulaznica ograničen!

Publiku povodom zatvaranja festivala očekuje i veliki after pary iznenađenja!