Massimo Savić opleo po kolegama: 'Nažalost sve manji, jer u mojoj profesiji imate strašno puno idiota'

Jedan od naših ponajboljih vokalista nakon brojnih hitova s njegovog posljednjeg albuma 'Sada', slušateljima je otkriva novi materijal. Predstavio je novu pjesmu 'Mali krug velikih ljudi' a u radijskom gostovanju je otvorio dušu te se dotakao 'iskrivljene slike' na estradi

'Kada sam u društvu, mješavina sam introverta i ekstroverta. Stidljiv sam, a u isto vrijeme imam želju reći nešto smiješno. Družim se s ljudima s kojima radim, ali to je vrlo mali krug. Nažalost sve manji, jer u mojoj profesiji imate strašno puno idiota, ali baš totalnih idiota, samoljubivih idiota koji samo gledaju gdje će se pojaviti u novinama. Nije im važno što nemaju 100 eura u novčaniku, ali baš ga briga – on je slavan, on je popularan. Jedna totalno iskrivljena situacija. Da kažem slikovito: kada netko radi selfie pa pući usne, pa tako oni puće usne u glazbi. To mi je apsolutno degutantno', izjavio je Massimo Savić za Radio Dalmaciju.