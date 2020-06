Marko Tolja poziva na ples: 'Ovo je najpozitivnija pjesma koju sam ikad napisao'

Ljeto je krenulo, a s ljetom i puno razloga za ples. Jedan od sigurno dobrih razloga mogla bi biti i lepršava pjesma 'O tebi ovisan' u izvedbi Marka Tolje, za koju je sam napisao glazbu i tekst

Marko o novoj pjesmi kaže: 'Bio bih jako sretan kada bih i s ovom pjesmom, 'O tebi ovisan', pronašao svoj put do publike, barem dijelom kao što smo Mia i ja to uspjeli sa 'Sva blaga ovog svijeta'. Ovo je najpozitivnija pjesma koju sam ikad napisao, volio bih da bude poziv na ples i pozitivu u ovim toplim mjesecima koji su pred nama i koji su nam jako potrebni. Sretan sam i da je mogu prvi put izvesti upravo na Splitskom Festivalu za koji me vežu samo predivne uspomene.'