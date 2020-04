Hrabra i uigrana ekipa N1 televizije posljednjih nekoliko tjedana dubinski pokriva trenutnu koronakrizu i posljedice potresa. Rade brzo i reagiraju na događaje u najkraćem mogućem roku, a među njima je gotovo od prvog dana urednik i voditelj ugodne boje glasa i savršene dikcije, Riječanin Marko Perožić. Pretresli smo s njim teme od njegovih novinarskih početaka, neugodnih situacija na poslu, stresa pa sve do života izvan grada u idili sa životnom partnericom i njihovom kćeri

Nemoguće je ostati ravnodušan prema onome o čemu izvještavaš. Kada nas u konačnici zamijeni umjetna inteligencija, nestat će i stres, ali to će biti umrtvljena budućnost. Siguran sam da i gledatelj očekuju emociju i stav. Znam da ja očekujem to od svojih kolega. Tko kaže da doma ne donosi ovaj posao, laže. Neki su samo uspješniji u metodama rješavanja tog stresa.

Draga ekipa s InMusic festivala primila me u tim na vrijeme da s njima odradim deveto izdanje. Iznimno zanimljiv period i iskustvo. Ali ajde se ti bavi svojim poslom dok tisuće ljudi uživaju u tvom omiljenom bendu. Kad su me pozvali na N1, shvatio sam da ću na InMusic ipak nastaviti ići kao posjetitelj. Sada promatram političke PR-ovce... Nije to za mene, bojim se.

Koji su osnovni postulati kojima se vodite kroz posao?

Natjeraj se ujutro na brijanje, ne budi zao prema drugima dok te prva kava ne pokrene i za svaki razgovor budi spreman kao da odgovaraš, a ne postavljaš pitanja.

Jeste li ikad doživjeli neku neugodnu situaciju s nekim gostom?

Zna se dogoditi da ti sugovornik nakon razgovora samo ode bez pozdrava, ali to, siguran sam, nema veze sa mnom.

Imate li neki ritual prije ulaska u studio?

Prije ulaska u studio najčešće sam u nekoj ludnici i poliram emisiju prije nego što ljudima uđem u dnevne boravke pa za rituale zbilja nema vremena. Jurim u studio, a zadnje sekunde prolaze u namještanju kravate tako da bude ravna.

Koliko je zapravo stresan televizijski posao u odnosu na druge medije? Koji su bili najveći izazovi s kojima ste se susretali tijekom godina?

S obzirom na to da sam u medijima tek devet godina, mogu usporediti samo radio i TV. Na radiju je bitno da ne zvučiš iritantno i da to što govoriš ima smisla. Na TV-u je sve isto, plus vizualni element, a upravo je to ono što donosi najviše stresa (barem meni). Kao da nije dovoljno stresno izgovoriti transverzala, nego pritom još moraš izgledati normalno. U live programu izazov ti je svaka situacija kojoj se moraš prilagoditi bez pripreme, a takvih je mnogo. Navečer legneš i u glavi imaš sutrašnji dnevnik koji radiš, a onda se za nekoliko sati nađeš u studiju i razgovaraš o najrazornijem potresu u zadnjih 140 godina. Za to nema pripreme. Unatoč tome, takvi scenariji su izazov.