Mark Ronson: 'Shvatio sam da sam sapioseksualac'

Slavni glazbeni producent Mark Ronson 2017. godine rastao se sa suprugom, francuskom manekenkom Joséphine De La Baume, nakon 6 godina braka. U četvrtak je gostovao u emisiji Good Morning Britain i otkrio kako je pripremajući se za emisiju shvatio da je sapioseksualac

'Da, nisam znao da postoji riječ za to. Raspravljali smo u backstageu u svlačionici s nekolicinom vaših producenata i osjećam da bih se trebao identificirati kao sapioseksualac', rekao je Ronson.

Na dodjeli Oscara u veljači, gdje je pjesma 'Shallow' koju je napisao s Lady Gagom dobila nagradu za najbolju originalnu pjesmu, Ronson je viđen u društvu Rebecce Schwartz, izvršne producentice emisije Saturday Night Live.

Vezu je potvrdio u intervjuu za Wall Street Journal, rekavši samo da izlazi s lijepom djevojkom. Britanski mediji pisali su krajem svibnja kako je i toj sedam mjeseci dugoj vezi Marka Ronsona došao kraj.

Ronson se u intervjuu dotaknuo i razvoda s De La Baum i otkrio kako je to utjecalo na njegovu glazbu.

'Nije to bilo svjesno, nisam rekao idem sad napraviti album o prekidu svoje veze. Prolazio sam kroz te stvari i morao sam to zabilježiti. Napisan je prvo s emocionalne točke gledišta, a potom sam mu dao i ritam. Smiješno je u cijeloj stvari da je to moj najmelankoličniji album i istovremeno moj dosada najplesniji album', rekao je Ronson.