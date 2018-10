Marija Husar Rimac otkrila svoju dobro čuvanu tajnu: 'Ja sam mama četverogodišnjeg sina Ivana'

Nekadašnja Divasica, pjevačica Marija Husar Rimac posljednjih se godina posvetila duhovnoj glazbi, kao i općenito vjeri. Iz tih razloga u medijima nije se pojavljivala često, no otvorenje njezinog glazbenog ateljea u Samoboru, dovelo ju je opet u zanimanje javnosti

Tijekom otvorenja svog glazbenog ateljea Marija Husar Rimac dala je intervju za IN Magazin u kojem je otkrila zanimljivost iz svog privatnog života koji je skrivala nevjerojatne četiri godine. O tome da se ostvarila i kao majka šuškalo se po kuloarima, no ona do sada o toj temi nije bila spremna pričati za javnost.