Margaret Qualley i Jack Antonoff rastaju: U javnost cure prvi detalji o problemima u braku

Svega nekoliko tjedana prije treće godišnjice braka, američki mediji raspisali su se o kraju ljubavi između glumice Margaret Qualley i glazbenika Jacka Antonoffa. Kako navode izvori bliski paru za People, njihov je odnos već neko vrijeme prilično nestabilan, a sada su se i službeno razdvojili
Glasine o problemima u braku počele su kružiti društvenim mrežama još prošlog tjedna, nakon vjenčanja godine – onog Taylor Swift i Travisa Kelcea. Naime, Jack Antonoff koji je dugogodišnji suradnik i blizak prijatelj poznate pjevačice, na vjenčanje je stigao u pratnji svoje sestre, dok je njegova supruga Margaret Qualley izostala.
Premda se prvotno nagađalo da glumica slavlju nije mogla prisustvovati zbog obaveza na setu novog filma 'King Snake' u Arkansasu, pažljiviji pratitelji ubrzo su primijetili još jedan detalj. Zvijezda filma 'Uboga stvorenja' i serije 'Sluškinja' sa svog je Instagram profila iznenada uklonila sve fotografije sa suprugom, uključujući i do tada neobjavljene kadrove s njihova vjenčanja koje je podijelila prije samo nekoliko mjeseci.
'U fazi su gdje pokušavaju shvatiti kako dalje', rekao je jedan od izvora za američke medije, potvrdivši da je par, koji se vjenčao u kolovozu 2023. u New Jerseyju, trenutačno razdvojen.
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Nižu se brojne teorije
Glumica i 42-godišnji frontmen benda Bleachers svoju su vezu započeli 2021. godine, a zaručili su se godinu dana kasnije. Njihovo vjenčanje privuklo je veliku pažnju javnosti, ponajviše zbog impresivne liste gostiju na kojoj su, među ostalima, bile Taylor Swift, Lana Del Rey i Cara Delevingne. Sama Margaret, kći poznate glumice Andie MacDowell, nedavno je u jednom intervjuu izjavila da je u svog supruga bila sigurna od prvog tjedna kada su se upoznali, zbog čega je ova vijest o razlazu dodatno iznenadila obožavatelje.
Niti jedno od njih dvoje za sada nije javno komentiralo navode o prekidu, a na društvenim mrežama nižu se brojne teorije o razlozima zbog kojih je ovaj poznati par, barem trenutačno, odlučio krenuti odvojenim putevima.