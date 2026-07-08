Margaret Qualley i Jack Antonoff rastaju: U javnost cure prvi detalji o problemima u braku

Glasine o problemima u braku počele su kružiti društvenim mrežama još prošlog tjedna, nakon vjenčanja godine – onog Taylor Swift i Travisa Kelcea . Naime, Jack Antonoff koji je dugogodišnji suradnik i blizak prijatelj poznate pjevačice, na vjenčanje je stigao u pratnji svoje sestre, dok je njegova supruga Margaret Qualley izostala.

Premda se prvotno nagađalo da glumica slavlju nije mogla prisustvovati zbog obaveza na setu novog filma 'King Snake' u Arkansasu, pažljiviji pratitelji ubrzo su primijetili još jedan detalj. Zvijezda filma 'Uboga stvorenja' i serije 'Sluškinja' sa svog je Instagram profila iznenada uklonila sve fotografije sa suprugom, uključujući i do tada neobjavljene kadrove s njihova vjenčanja koje je podijelila prije samo nekoliko mjeseci .

'U fazi su gdje pokušavaju shvatiti kako dalje', rekao je jedan od izvora za američke medije, potvrdivši da je par, koji se vjenčao u kolovozu 2023. u New Jerseyju, trenutačno razdvojen.

Nižu se brojne teorije

Glumica i 42-godišnji frontmen benda Bleachers svoju su vezu započeli 2021. godine, a zaručili su se godinu dana kasnije. Njihovo vjenčanje privuklo je veliku pažnju javnosti, ponajviše zbog impresivne liste gostiju na kojoj su, među ostalima, bile Taylor Swift, Lana Del Rey i Cara Delevingne. Sama Margaret, kći poznate glumice Andie MacDowell, nedavno je u jednom intervjuu izjavila da je u svog supruga bila sigurna od prvog tjedna kada su se upoznali, zbog čega je ova vijest o razlazu dodatno iznenadila obožavatelje.

Niti jedno od njih dvoje za sada nije javno komentiralo navode o prekidu, a na društvenim mrežama nižu se brojne teorije o razlozima zbog kojih je ovaj poznati par, barem trenutačno, odlučio krenuti odvojenim putevima.