Marcelu Brozoviću ne prestaju stizati čestitke: Supruga našeg reprezentativca otkrila je detalje slavlja

Na svom Instagram profilu supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca nerijetko dijeli sretne obiteljske trenutke, a svoju posljednju objavu Silvija Brozović posvetila je proslavi suprugova 29. rođendana

View this post on Instagram

'Zahvaljujući Silviji, u Milanu smo stvorili drugi dom. Ona svakodnevno dobre stvari čini još boljima. Puno mi znači to što me, kad dođem kući s treninga, čeka netko tko me potpuno razumije i pun je ljubavi. U životu sportaša vrlo je važno imati osobu koja podnosi sve žrtve i odricanja zbog naše karijere', svojedobno je izjavio hrvatski reprezentativac.

Nakon četiri godine veze, Silvija Lihtar i Marcelo Brozović svoju vezu okrunili su brakom u matičnom uredu u Velikoj Gorici na Badnjak 2016. godine pred dvadesetak uzvanika. Kći Aurora na svijet je stigla u proljeće 2017., a sin Rafael rođen je u listopadu 2019.