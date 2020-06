Majčinske brige Nevene Rendeli Vejzović: Mama tri djevojčice otkrila javnosti s čime se trenutno bori

View this post on Instagram

Sretan vam Praznik (ne)rada! Svibanj je mjesec u kojem ćemo napokon imati frizuru a možda i početi raditi 💪 . . . Iskoristite do subote u 12.00 kod Nevena25 na 25% popusta na sve naočale @optikam #chanel #welcomemay🌸 #labourday #spring2020 #sunglasses #fashion #style #may2020