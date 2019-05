Majci zlostavljane Ellen DeGeneres žao što nije vjerovala kćeri

Majka Ellen DeGeneres izrazila je u petak žaljenje što nije vjerovala kćeri da ju je očuh seksualno zlostavljao kad je bila djevojčica

Betty DeGeneres je to izjavila nakon što je Ellen u razgovoru s Davidom Lettermanom rekla da ju je pokojni očuh dirao po grudima. 'Sada znam da je jedna od najtežih stvari u životu priznati da ste seksualno zlostavljani', rekla je Betty (89) NBC-u.

'Živim s tim žaljenjem i ne želim to nijednom roditelju. Ako je netko u vašoj blizini toliko hrabar da o tome progovori, molim vas vjerujte mu', istaknula je.

Ellen je svoju priču iznijela u najnovijoj epizodi Lettermanova šoua. U najavi emisije kaže da su zlostavljanja počela kada je majka oboljela od raka dojke. 'Kada je otišla u grad, rekao mi je da osjeća kvržicu u njezinim grudima i da mora opipati moja jer je ne želi uzrujati', rekla je slavna televizijska voditeljica.

'Uvjerio me u to da mora opipati moje grudi i nastavio je to činiti', dodala je. Po njezinim riječima, očuh je jednom pokušao provaliti u njezinu sobu, pa je razbila prozor i pobjegla iz kuće.

Lettermanu je rekla da je o zlostavljanju nekoliko godina poslije rekla majci koja joj nije povjerovala i s očuhom je ostala još 18 godina. Naposlijetku se razvela kada je počeo petljati i mijenjati priču.