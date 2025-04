Macy Gray slavi dvadeset petu obljetnicu albuma prvijenca 'On How Life Is'

Macy Gray - Do Something

Macy Gray prije 25 godina napisala je soundtrack svoje duše, a povodom 25. godišnjice albuma ‘On How Life Is’, Pitchfork je objavio veliku priču o posebnoj glazbenici i njezinom putu te recenziju albuma koji je promijenio sve. Kako piše Jackson Howard, novinar i kritičar jednog od najprestižnijih glazbenih magazina i portala, Macy Gray (pravog imena Natalie McIntyre) nije imala lako djetinjstvo, a posebno ga je obilježio njezin glas. Kako se Natalie sramila vlastitog rašpastog glasa, odrastala je povučena u sebe, smišljajući pjesme i razmišljajući o drugačijem životu. Iz tog je razloga uzela i svoje umjetničko ime, stvarajući novu glazbenu personu. Tek nakon odlaska na fakultet, Macy je počela pisati pjesme s prijateljima i pjevati u njihovim bendovima. Iako je proživjela nekoliko turbulentnih godina i neuspjelih pokušaja da objavi album za neku od diskografskih kuća, to joj je 1999. godine ipak pošlo za rukom. Diskografska kuća Epic Records objavila je ‘On How Life Is’, no u prva se dva tjedna prodalo samo 20 tisuća kopija.