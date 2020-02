Lovkinja iz 'Potjere' Morana Zibar: 'Nježna sam biljčica pa se lako snuždim, ali s godinama se trudim smanjiti samokritičnost'

Vrsna lovkinja iz HRT-ovog kviza kaže da je za nju uspjeh to što četrnaest godina poslovno opstaje kao slobodnjakm. Izazov joj je biti dobar roditelj, ali ostaviti vremena za sebe i otkriva da je bolja u jedenju nego kuhanju

Kad nije u kvizu 'Potjera', uspješno freelancer je, odnosno obrtnica, prevodi, piše, bavi se gastronomijom i turizmom te je majka prvašice Katje. 'Rijetka pojava zvana potpuno neradni dan uglavnom je u znaku neke obiteljsko-prijateljske aktivnosti, tipa izlet na Sljeme', ispričala je za Ekran Večernjeg lista Morana Zibar. Prisjetila se kako je izgledalo njezin prvo snimanje za 'Potjeru'.

'U laganoj mi je izmaglici, iako je prošlo samo sedam godina. Pamtim užasnu nervozu i tremu. Znam da nisam ulovila ekipu i da sam kiksala na nekim bezvezarijama. A kako sam prirodni pesimist, imala sam u glavi unaprijed spreman vrlo cool govor u porazu. Utješilo me samo to što je Lazo Goluža moj nastup ocijenio šarmantnim. Na prvu sam kliknula s tipkama za odgovore A, B ili C.