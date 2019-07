Lovely Quinces prije Skunk Anansie na Šalati

Lovely Quinces nastupiti će po prvi i posljednji put s punim bendom kao predgrupa Skunk Anansie na zagrebačkoj Šalati 27. srpnja.

Nakon što je nedavno odsvirala svoj posljednji koncert u Zagrebu u akustičnoj varijanti, rasprodavši pritom šator u dvorištu Močvare, Dunja Ercegović na Šalati će po prvi puta predstaviti svoje pjesme u formi punog benda. Dunja je na poziv managementa Skunk Anansie samo za ovu priliku oformila na neki način super grupu domaće underground scene, pa će s njom zasvirati Dimitrije (gitara) i Leonard (bubanj) iz She Loves Pablo, Anja iz Punčki na basu, te Mark Mrakovčićč, producent svih Dunjinih radova unazad četiri godine, na drugoj gitari. Ovaj band oformljen je samo za ovu priliku, te za sada nemaju u planu nikakve dodatne nastupe, već se ovaj koncert tretira kao one off. Lovely Quinces, u formi punog banda, izvesti će polusatni set sastavljen uglavnom od pjesama iz novije električne faze stvaralaštva.