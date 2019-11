Ljubio je holivudske glumice, doživio najteže životne udarce izgubivši dijete i voljenu ženu, a osmijeh na lice vratila mu je devet godina mlađa umjetnica

S osmijehom na licu, držeći čvrsto za ruku 46-godišnju umjetnicu Alexandru Grant, Keanu Reeves stupio je na crveni tepih i stao kako bi pozirao pred okupljenim fotografima. Malo je reći da je reakcija većine prvotno bila šok, ponajprije jer je ovo prvi put u 35 godina karijere da se s nekom djevojkom pojavio na nekom službenom događanju, osobito poslije tragične ljubavne priče, nakon čega je rekao da više nikada neće voljeti

Prvo ga je, kada je imao samo tri godine, napustio otac, njegov najbolji prijatelj, glumac River Phoenix, umro je od predoziranja, sestra mu se godinama borila s leukemijom, a prije negoli je njegova bivša djevojka poginula par je izgubio dijete. Vjerojatno su i to razlozi što je strahovao prepustiti se ljubavi, pa je većina njegovih veza neslavno propala.

Upoznali su se 2009. godine, osam godina nakon što je bivša partnerica slavnog glumca, Jennifer Syme , poginula u stravičnoj automobilskoj nesreći. A to nije jedina tragedija koja ga je zadesila u životu. Slavu i uspjeh od najranijih dana zasjenile su tužne priče koje su ga zadesile.

Prva u nizu njegovih poznatih veza bila je ona s glumicom Jill Schoelen, s kojom se upoznao, a u koju se potom i zaljubio, 1986. godine, kada su zajedno snimali film 'Babes in Toyland'. Romansa rođena na filmskim platnima ubrzo se preselila i u njihov privatni život, a zajedno su proveli tri godine, nakon čega je Jill nakratko sreću pronašla u zagrljaju Brada Pitta.

Godine 1992. započela je njegova veza sa Sofijom Coppolom , kćerkom slavnog redatelja s kojim je radio na filmu 'Bram Stoker's Dracula', no nije poznato previše detalja o njihovoj vezi.

Od te tragedije niti jedno od njih nije se nikada oporavilo, a prevelika bol, umjesto da ih dodatno zbliži, udaljila ih je zauvijek iako su nakon svega ostali prijatelji. No da ružne vijesti nikada ne dolaze same, pokazalo se samo dvije godine kasnije, kada je Jennifer Syme , vozeći se pijana sa zabave Marylina Mansona, poginula zabivši se u parkirane automobile.

Vjerojatno najveća ljubav njegovog života bila je Jennifer Syme , s kojom je započeo vezu 1999. godine. Holivudska asistentica produkcije ubrzo je ostala trudna, a ona i Keanu Reeves nisu mogli dočekati rođenje kćerkice kojoj su odlučili dati ime Ava. No da život ne piše bajke, pokazalo se kada je Jennifer bila osam mjeseci trudna. Iznenada je dobila trudove i rodila mrtvorođenče.

Utjehu je nakratko pronašao u Amandi de Cadenet, koja je njihovu ljubavnu priču ispričala u svojoj knjizi 'It's Messy: Essays on Boys, Boobs and Badass Women'. Veza je bila kratkog vijeka, a ona je o svemu napisala: 'Upoznali smo se kada sam imala 19 godina, bila sam dva mjeseca trudna i udana za drugog muškarca.'