Ljubav koja ga je zauvijek promijenila: Ovo je prva supruga Toma Cruisea

Upravo je Mimi Rogers imala ključnu ulogu u Cruiseovom upoznavanju sa scijentologijom. U toj religijskoj zajednici sama je odrasla, a njezin otac, Philip C. Spickler, bio je blizak s osnivačem crkve, L. Ronom Hubbardom. 'To je filozofija s kojom sam odrasla', izjavila je Mimi Rogers za Playboy 1993. godine. Iako je kasnije napustila crkvu, Cruise je postao zaluđen vjerom i do danas je ostao jedan od najpoznatijih scijentologa na svijetu.

Sretni trenuci i iznenadni kraj

Par je u javnosti djelovao skladno, često ističući sreću i međusobnu podršku. 'Imam puno sreće i sigurnosti. Preporučujem brak', izjavila je Mimi 1988. godine, dok je Tom priznao: 'Ne mogu zamisliti život bez nje. Otvorila me kao osobu i pomogla mi da budem bolji glumac.'