Lijepa Indijka nije mislila da je slavni pjevač čovjek njezina života, ali evo čime ju je oborio s nogu

Glumica i bivša Miss svijeta Priyanka Chopra mnoge je iznenadila kada je nakon svega dva mjeseca veze s 10 godina mlađim pjevačem Nickom Jonasom odlučila stati pred oltar, no lijepa Indijka sada je cijelom svijetu objasnila zašto je tako impulzivno donijela tako važnu životnu odluku te čime ju je osvojio mlađahni pjevač

Priyanka Chopra možda je sretno vjenčanja za pjevača Nicka Jonasa, no kada ga je tek upoznala nije mislila da će 10 godina mlađi pjevač biti taj s kojim će stati pred oltar. Zvijezda serije 'Quantico' i filma 'Spasilačka služba' otvorila se u razgovoru koji je održala na godišnjem samitu Annual Women in the World prošlog tjedna.

'Poznajem ga dvije godine. Nisam ni slutila da ćemo biti tu gdje jesmo danas. Možda moja krivica to što sudim o knjizi na temelju njezinih korica. Kada sam tek započela vezu s Nickom, itekako me je iznenadio', rekla je slavna glumica tijekom svog obraćanja publici.

'Zovem ga starac Jonas. To je moj nadimak za njega - OMJ (Old Man Jonas). On je jedna stara duša, izuzetno pametan i tako dobar za mene jer od njega konstantno učim nešto. Ja sam divlje dijete. Činim što god želim, kad god poželim, a on me uvijek podržava', priznala je lijepa brineta koja se od vjenčanja ne odvaja od pjevača.

Chopra je zatim otkrila čime ju je mlađahni pjevač osvojio na prvu.

Kako se njihov izlazak s prijateljima bližio kraju, glumica je morala otići ranije na zakazani poslovni sastanak, dajući Jonasu svo vrijeme tajne signale u nadi da će je razuvjeriti da otkaže sastanak.

'Na kraju me je povukao na stranu i rekao mi - 'Gledaj, nisam glup, znam što pokušavaš, ali ja ti nikada neću reći da otkažeš posao, jer znam koliko si naporna radila da bi došla tu gdje jesi. Da si mogla otkazati otkazati dogovor, već bi to učinila. Odvest ću naše prijatelje na večeru i pričekat ćemo te da završiš. Ti obavi što moraš i vrati se natrag', ispričala je lijepa Indijka.