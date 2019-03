Lijepa glumica u vezi s kandidatom za američkog predsjednika

Glumica i politička aktivistica Rosario Dawson priznala je da su demokratski senator Cory Booker i ona u vezi

Dawson je američka glumica portorikanskog i afro-kubanskog porijekla. Suosnivačica je hispanofone organizacije Voto Latino. Pažnju je privukla kao tinejdžerica nastupom u kontroverznom filmu 'Kids', nakon čega je uslijedio niz zapaženih uloga u rasponu od niskobudžetnih nezavisnih filmova do velikih blockbustera. Među njima su hitovi poput filma 'Men in Black II' i 'Rent'.

New York Post je u siječnju pisao o tomu da se glumica i bivši gradonačelnik Newarka (New Jersey) viđaju od prosinca 2018. godine.

Američki demokratski senator iz New Jerseya, Cory Booker (49), početkom veljače je najavio da će biti jedan od kandidata u predsjedničkoj utrci 2020. Booker je odrastao u New Jerseyu, pohađao je sveučilišta Stanford i Yale, a bio je i dobitnik Rhodes stipendije prije no što se vratio u Jersey. Godine 2006. postao je gradonačelnik Newarka, najvećega grada u New Jerseyu, a prije sedam godina postao je senator.