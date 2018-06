Lideri svjetske elektronske scene Paul Kalkbrenner i Nina Kraviz stižu na Sea Dance

Apsolutni lideri današnje svjetske elektronske scene Paul Kalkbrenner i Nina Kraviz, dolaze prvi put u Crnu Goru na ovogodišnje, peto jubilarno izdanje Sea Dance festivala, koje će biti održano u novom terminu, od 30. kolovoza do 1. rujna i na novoj lokaciji - prekrasnoj plaži Buljarica kod Budve!

No Sleep, omiljena festivalska pozornica svih ljubitelja vrhunskog zvuka, ove godine predvodit će jedna od vodećih techno zvijezda nove generacije Dax J, te glavni akteri francuske techno scene Antigone, Francois X i Shlømo, dok će za suvremeni house zvuk biti zaduženi kalifornijski mag Eagles & Butterflies i ruska zvijezda u strelovitom usponu Sofia Rodina! Uz njih stiže i cijela plejada udarnih regionalnih i domaćih imena koju čine Lag, Vakat AKA Aleksandar Grum, Forest People, Gillerz & Be Good, Ilija Đoković, Sugar Lobby, Monosaccharide, Bodzie, Popi Divine, Mr. Lekka, Branko Vuković, Buba, Vegim & Flekitza, Ana RS, TZ Project, ČX, Sabinaa i Jan De R koji će držati publiku budnom od 30. kolovoza do 1. rujna na predivnoj tirkiznoj plaži kod mjesta Buljarica.



Simbol Berlina kao svjetske prestolnice suvremene elektronske muzike nesumnjivo je Paul Kalkbrenner. Tvorac elektronskih klasika među kojima je i multiplatinasti “Sky & Sand", glavni je akter kultnog filma i istoimenog albuma "Berlin Calling" koji se širio putem interneta kao svojevrsna techno biblija, a interes za sam film najbolje ilustrira činjenica da je nekoliko godina neprestalno bio na repertoaru berlinskog Kina Central! Kalkbrenner bogatu karijeru započinje još 1992, a svoje prvo izdanje za berlinsku DJ šeficu Ellen Allien i njenu uglednu izdavačku kuću BPitch Control izdaje 1999. godine. U prethodna dva desetljeća sa sedam studijskih albuma pomaknuo je granice elektronske muzike u dotad neslućene dimenzije, prvenstveno jer nije DJ, već nastupa uživo isključivo sa svojom glazbom koja diktira trendove u današnjoj elektronici.



Ne postoji nitko poput Nine Kraviz tko ima takvu predanost, beskompromisan stav i iznad svega hrabrost da konstantno pomiče granice, radoznalost da uvijek ispituje, želju da stalno uči i svojim primjerom vodi globalnu elektronsku scenu uz titulu najboljeg svetskog DJ-a za 2017. godinu! Njena izdavačka kuća трип briše granice između žanrova, a odvažni setovi poput ledolomca razbijaju ušuškano stanje na svjetskoj sceni u kojoj većina zvijezda više ne preuzima umjetničke rizike. Upravo zato i fanovi i mediji jednoglasno Ninu nazivaju trendsetericom i lidericom, koja bez menadžmenta i korporativnih okvira sama oblikuje pročelje svjetske DJ scene! Njezin novi kompilacijski album 'Don't Mess with Cupid, 'Cause Cupid Ain't Stupid' donosi pjesme koje potpisuju Aphex Twin, Nikita Zabelin, Marc Arcadipane i brojni drugi, a uz album stiže i nov misteriozan hit 'Opa'!



Lice s nedavne naslovnice DJ Maga, Dax J, poznat je po svojim završnim setovima najvećih festivala kao što je Awakenings at ADE, a ove godine upravo njemu će pripasti čast da zatvori i jubilarni Sea Dance! Svjetski magazini Mixmag, Groove Magazine i DJ Mag proglasili su ga za najboljeg DJ-a mlađe generacije, a povijesni desetosatni maraton u najpoznatijem svjetskom techno klubu Berghain, učinili su da ga vodeći svjetski festivali danas svrstavaju u red najvećih headlinera, kao što su Adam Beyer, Ben Klock i drugi. I prva noć festivala bit će udarna jer na No Sleep dolazi ubitačni techno trio rezidenata famoznog kluba Concrete iz Pariza u punom sastavu Antigone, Francois X i Shlømo! Ova trojka, koju nije potrebno mnogo predstavljati nakon antologijskih nastupa na Exitu, munjevito je zauzela neke od najboljih pozicija na vodećim svjetskim festivalima, dok su redovni i na sceni ostalih vodećih klubova kao što su Berghain, Fuse, Spazio 900, Tresor i brojni drugi.



Već sutradan, ravno iz Los Anđelesa na No Sleep plažu stiže jedan od najistaknutijih mladih producenata današnjice Chris Barratt, poznatiji pod svojim imenom Eagles & Butterflies! Jedan od omiljenih izvođača i producenata vodećih izdavačkih kuća i party brendova kao što su Innervisions od Dixona, Bedrock od Johna Digweeda, Life & Death od DJ Tennisa i Mosaic od Macea Plexa, redovan je na festivalima kao što su Coachella, BPM i Awakenings ili za DJ pultom klubova kao što su DC10, Nitsa, Watergate, Output i drugi. Iste noći na Sea Dance dolazi i jedna od najistaknutijih umjetnica famoznog ruskog kolektiva Arma17, sve popularnija Sofia Rodina, kojoj se predviđa strelovita karijera, a njene maratonske setove u Berlinu i Moskvi opisuju kao čistu magiju! Porijeklom iz Magadana na ruskom dalekom istoku, Sofia je uspješnu karijeru započela u Sankt Peterburgu, da bi potom odlaskom u Moskvu postala jedna od glavnih akterica novog ruskog vala koji je unio veliko osvježenje na svjetsku elektronsku scenu.



Ulaznice za ovogodišnje peto izdanje Sea Dance festivala se mogu naći u prodaji s 60% popusta, po cijeni od 210 kn. Ulaznice su dostupne na prodajnim mjestima Entria i Ticket Shopa. Više informacija može se naći na službenoj stranici Sea Dance Festivala www.seadancefestival.me.