Lice Charlize Theron sve govori: Na satu joge i ovoga je puta dala sve od sebe

Iako joj je, trenutno, raspored itekako zgusnut zbog sezone nagrada, gdje je i ona među nominiranima zahvaljujući ulozi u filmu 'One su bombe', Charlize Theron ne zapostavlja ni svoju svakodnevnu rutinu. Paparazzi su je snimili kako izlazi sva crvena u licu iz studija, sa još jednog sata joge koja joj pomaže da ostane u top formi

'What's been so amazing about screening this film is how this movie makes a lot of, not just women, men too, want to talk about this,' she told Ellen.

'And also share their own experiences, which to me is so beautiful because I do think there's so much stigma, still, around a lot of women who experience sexual harassment.'

Theron stars in Bombshell with Nicole Kidman, Margot Robbie, Kate McKinnon and John Lithgow. The film is currently in theaters.