Charlize Theron bez zadrške progovorila o noći koja joj je zauvijek promijenila život

Povodom premijere svog posljednjeg filma 'One su bombe', Charlize Theron ne prestaje davati intervjue za sve svjetske medije, a ni ovoga puta nije mogla proći a da se ne prisjeti noći kada je njezina majka Gerda ubila svog supruga, oca Charlize Theron, Charlesa Therona

Kako bi spasila svoju kćer, Gerda Theron upucala je supruga u samoobrani i iz tog razloga nije uhićena niti osuđena. Ipak, to sve ostavilo je tragove na slavnoj Oskarovki: 'To obiteljsko nasilje koje se događa mnogim obiteljima nešto je o čemu ne želim šutjeti. Ne sramim se toga jer mislim da što više pričamo o tim stvarim prije će ljudi shvatiti da nisu sami u istim problemima. Mislim da je za mene to bila priča o odrastanju s ovisnostima koji naprave probleme svima.'

U intervjuu za NPR, Charlize Theron rekla je: 'Moj je otac bio toliko pijan da je jedva hodao kada je ušao u kuću noseći pištolj u ruci. Mama i ja sakrile smo se u mojoj sobi, blokirajući vrata koja je on pokušavao otvoriti. Budući da nije mogao ući, odmaknuo se od vrata i pucao u njih tri puta. Niti jedan metak nije nas pogodio, bilo je to čudo.'

Svog pokojnog oca Charlize je opisala kao 'bolesnu osobu kojoj je trebalo pomoći i koji je cijeli njezin život bio alkoholičar'.

'Poznavala sam ga jedino kao alkoholičara i ta je situacija za sve nas bila bespomoćna. Naša obitelj bila je zarobljena u tome svemu i živjeli smo iz dana u dan strahujući od toga što će nam njegova ovisnost napraviti. Živjeti s ovisnikom je biti zarobljen u tome do kraja svog života. Moja obitelj bila je loša, nezdrava, i zapravo me je plašila. Naravno, voljela bih da se to, što se dogodilo te noći, zapravo nikada nije dogodilo, no, nažalost to je posljedica onog kada na na vrijeme ne riješiš problem.'