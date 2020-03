Lepa Brena pokazuje kako provodi vrijeme u četiri zida: Evo čime se bavi u izolaciji

Milijuni Europljana sljedeće će tjedne provesti u izolaciji, a njihova nova stvarnost seli se na društvene mreže. Svakodnevica Lepe Brene, poznate po tome da ne voli kućanske poslove, sada izgleda potpuno drugačije, a ona je pokazala i objasnila što to znači

'Ako me pitate kako provodim slobodno vrijeme u karanteni, provodim kao što provode najvjerojatnije sve domaćice širom svijeta. Bavim se sobom i naravno svojom obitelji i domaćinstvom. Sredila sam sve ormare i odlučila sam srediti svaki kutak u svojoj kući i dvorištu. Pritom nisam zaboravila nikakve fizičke aktivnosti, kao i to radimo dobru atmosferu u našoj obitelji', ispričala je Lepa Brena za Telegraf.rs .

Pjevačica inače nikad nije skrivala da odavno ne kuha i ne sprema kuću te da sve kućanske poslove umjesto nje radi posluga. Breninim fanovima oduvijek je poznato da je njezin suprug Boba Živojinović puno bolji kuhar od nje, ali i puno veći gurman.

'Mama me naučila kuhati, to je bilo nešto obavezno. Sve sam morala znati, međutim, sve što mogu platiti, ne želim raditi. Volim lijepo postavljen stol te da mi netko skuha i donese. Sve dok sam živa, moći ću si to priuštiti. Bolje mi je zaposliti neku lijepu kuharicu nego da gubim vrijeme na to što se pojede za pola sata. Ne trebam biti najbolja i sve raditi savršeno', izjavila je ranije.