Leona Paraminski: 'Ne mogu reći da sam zaluđena Amerikom, pokušavam uzeti samo najbolje. Puno sam naučila, puno toga mi se ostvarilo'

Jedna od najvećih domaćih glumačkih zvijezda koja godinama uspješno gradi karijeru u Americi nedavno je stigla u Hrvatsku. Premda je ovog puta putovala u do sad nedoživljenim okolnostima, osjećaj zbog dolaska i ovog puta je isti budući da je došla vidjeti sve koje voli i provede vrijeme s njima

Kad stigne u Hrvatsku ima, kaže, ludi raspored pa sa sobom nosi tekicu u koju zapisuje što sve imam za odraditi - od viđanja s dragim ljudima, odrađivanja kakvog poslića do provođenja dragocjenih trenutaka s obitelji. Na početku se osvrnula na trenutnu situaciju oko pandemije u Kaliforniji gdje živi dugi niz godina. Neizbježno pitanje

'U Santa Barbari je sad malo bolja situacija. Zatvoreni su restorani, a maske su svuda obavezne tako da se to poštuje jer su kazne velike, mislim da su oko tisuću dolara. Ja sam se navikla da je jednostavno moram nositi. Mislim da je to neki novi način života', ispričala je Leona Paraminski za IN Magazin Nove TV.