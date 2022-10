Lejla Filipović slavi 46. rođendan: 'A onda mi Tarik utrlja sol na ranu...'

Nekadašnja Miss Hrvatske i supruga glumca Tarika Filipovića, Lejla Filipović, sutra slavi svoj 46. rođendan. Tim povodom na Instagramu je objavila svoju najnoviju fotografiju i pored toga napisala objavu zbog koje se komentari ne prestaju nizati

Odjevena u bijeli T-shirt i sako s uzorkom, sa šiltericom na glavi, Lejla Filipović je pozirala ispijajući kavu u kafiću i gledajući u daljinu. Upravo tu fotografiju iskoristila je i da na svom Instagram profilu otkrije kako sutra slavi rođendan, i to 46., a komentari ispod iste samo su potvrdili da su za nju godine samo broj.

'Sjedim tako nešto i razmišljam... Kojom brzinom vrijeme prolazi... godine lete. Sutra mi je rođendan... 46-i!!! Smješkam se i mislim... pa dobro, bitno je da se i dalje osjećam kao da mi je 26. A onda mi Tarik utrlja sol na ranu... 'Znaš li maco da je od prvog nogometnog prvenstva svijeta u Urugvaju 1930-e do tvog rođenja prošlo isto vremena kao od tvog rođenja do danas. Montevideo, Bog te video!' I još mi doda informaciju da je Urugvaj bio prvak... Ne zanima me', napisala je pored fotografije Lejla Filipović i 'prozvala' svog supruga Tarika Filipovića.