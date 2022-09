Legendarna Oprah Winfrey na udaru kritika zbog svoje posljednje izjave o kraljevskoj obitelji

Američku voditeljicu Oprah Winfrey žestoko su osudili nakon što je prokomentirala odnos braće princa Williama i Harryja. Čini se da joj obožavatelji još nisu oprostiti kontroverzni intervju u kojem se blatilo po kraljici i palači

'Mislim da je situacija slična u mnogim obiteljima- znate moj otac je nedavno preminuo i kada smo se svi okupili na njegovom pokopu, to je nekima pružilo priliku da sklope mir koji dugo nisu imali', kazala je za jedan američki portal 68-godišnja Oprah.

Ipak, čini se da ih je situacija i bakina smrt malo prizemljila te su tenzije popustile. Bez obzira na sve, Britanci ne opraštaju Winfrey što je i sama sudjelovala u podizanju tenzija te potencirala dodatni razdor među braćom.

'Zar je Oprah zaboravila da je ona ovo započela. Možda bi isprika bila prikladnija', 'Oprah, na poziciji si da postavljaš važna pitanja, ali to ne činiš. Sada kada pokušavaš javnost uvjeriti da cijeli tvoj intervju nije bio namješten i insceniran, ne uspijeva ti. Više nismo budale', 'Oprah da je tebi stalo do obitelji ne bi dala prostora i platformu na kojoj se blati po kraljevskoj obitelji. Nakon tvog intervjua ljutnja među braćom samo je narasla', 'Zar zbilja imaš obraza to sada komentirati? A dala si prostora Meghan da pljuje po kraljici i kraljevskoj obitelji', samo su neki od brojnih komentara ljutih korisnika društvenih mreža.