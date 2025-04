Lauren Sanchez na udaru kritika zbog leta u Svemir; evo što je poručila

Članice prve isključivo ženske posade Blue Origina odlučile su progovoriti o kritikama koje su ih pratile uoči povijesnog svemirskog leta održanog u ponedjeljak. U razgovoru za emisiju CBS Mornings, Lauren Sanchez, Katy Perry i Gayle King jasno su dale do znanja da iza ovog leta stoji dublja i važnija misija – i poruka.

Sanchez je istaknula kako ljudi često krivo percipiraju ovakve projekte: 'Posebno za sve koji su omogućili ovaj let i osigurali njegovu sigurnost, mislim da je sve to pomalo neshvaćeno. Stvarno se uzbudim zbog toga. Kad čujem takve komentare, samo kažem, vjerujte mi. Dođite sa mnom. Pokazat ću vam o čemu se radi, i to je stvarno prosvjetljujuće', rekla je i dodala:

'Ovo nije bio moj san – jer u njemu nisam mogla vidjeti sebe.'