Lana Jurčević u bijelom stala pred oltar

Možda izgledam kao da se ja udajem, ali ne još 😂 Danas je dan mojih @fashfitlifestyle @joeykonyit a ja sam jedna od djeveruša... Par koji ako ne ostane zajedno zauvijek, ne znam tko će... 💕 VOLIMMMM... i VJERUJEM. I hvala divnoj @andreazvonodizajn koja je na moje ‘muke po haljini’ zaustavila sve i iz Dubrovnika poslala ovu divoticu, a ja njoj materijal iz Zagreba, i to sve u manje od 24 sata. Žene mogu sve kad hoće 💪🏼 I kad se udruže... 💕