Lana Jurčević se požalila na svoju popularnost: 'Mali hrčak u meni je danas odustao vrtjeti ono svoje kolo…'

#soMessedUp One of those days when I get reminded that I’m a human, not a machine... Uvijek imam osjecaj da ljudi misle da mi, javne osobe (iako mrzim taj izraz) imamo savrsene zivote, da neka ‘popularnost’ i broj followera, youtube klikova nas cini boljima, posebnijima, drugacijima, bogatijima, na svim mogucim levelima. Pa nam zavide... a nepotrebno. A mozda bi se mi nekad mijenjali sa vama... ja bi dala sad sve da mogu na neko brdo, u neku kucicu, pored potoka i da sjedim i sutim satima, a mozda i danima.. mjesecima... Da ne moram nigdje i da ne moram nista. U biti i ne znam sto je tema ove objave. Samo pisem... i briga me. Lezim u krevetu i osjecam prekretnicu da dolazi.. vec neko vrijeme. Osjecam i umor i da mi je baterija slaba. Osjecam i da i dalje imam milijun ideja koje me cekaju da se dignem i krenem ih realizirati. One su mi uvijek elektrosok koji me vrati u moju hard core rutinu. Mozda ce vec za dva sata baterija biti puna, sama od sebe jer takav je moj karakter, moja energija, to je moj ‘drive’. Ali, realno, nisam stala od 2003-e. A kad cu, bar malo i dal cu ikad? Posao. U tome sam se uvijek nalazila, u njemu sam odrasla i sazrela. U njemu sam dobila sve potvrde o sebi koje su mi trebale. Nije mi nitko govorio putem niti punio glavu da sam divna, krasna ili najbolja na svijetu niti mi je ista palo s neba. Morala sam sama sebi to sve dokazati prije nego postanem spremna za sve ostalo... Cula sam ko klinka, u prvim godinama karijere toliko teorija o sebi i tome kako sam tu gdje jesam zbog ne znam kojih razloga... i valjda me to tjeralo da se trudim 10x vise oko svega i nisam prihvacala ni usluge ni pomoc ni nista jer sam smatrala da bi me to obezvrijedilo i da bi ostala ‘duzna’ na sve strane. To vam je jednoj skorpionki ispod casti, jer ona misli da sve moze i mora sama. Moj radni dan traje oko 15 sati... i doslo mi je do mozga da nemam vise ni hobi, ni drustveni zivot ni neko vrijeme van masine u kojoj jesam... Mali hrcak u meni je danas odustao vrtiti ono svoje kolo. Pa cemo vidjeti sta ce dalje... jer eto, on je jedini koji upravlja sa mnom. Da li je i vas ova 2020 razdrmala i koje ste nove odluke donijeli?