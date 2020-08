Lana Jurčević opisala što proživljava: 'Ne sjećam se kad sam imala toliko padova…'

View this post on Instagram

For the first time in my life... I have no idea where I’m going... Do you still wanna follow me? 😊 Ok, sad za ozbiljno... ne sjecam se kad sam imala toliko ups&downs i promjena raspolozenja. Ne mogu detektirati da li je to zbog ove situacije i neizvjesne atmosfere u zraku, dal je to zato sto sam izletila iz svojih uhodanih ‘tracnica’ u kojima sam prakticki vise od pola svog zivota, dal je to zato sto sam na nekoj svojoj unutarnjoj prekretnici... Ima dana kad pucam od euforije, ideja, svega... ima dana kad su mi boje ravne ovoj slici iz vlaka. Negdje u sebi znam da ce sve biti dobro, da ce sve sjesti na svoje mjesto, u svoje vrijeme, ali treba prokopati po sebi i slusati svoje instinkte, intuiciju... slusati sto ti tijelo signalizira, jer kad ne slusamo srce i psihu na vrijeme, onda tijelo preuzima i salje ti signale koje ne mozes ne osjetiti. To je moj zadatak sada 🙂. #stvarnaJA Kako ste mi vi? I dal se itko pronalazi u ovome isto? Ili vam je zivot kao i prije?